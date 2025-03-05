الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، غادة عبدالرازق ويوسف عمر بمصر القديمة لتصوير "شباب امرأة"

مسلسل شباب امرأة
مسلسل شباب امرأة

مسلسلات رمضان 2025،  تواصل الفنانة غادة عبدالرازق والفنان يوسف عمر تصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد شباب امرأة بمنطقة مصر القديمة وهي عبارة عن مشاهد خارجية للعمل.

وتشهد أحداث مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق بعض التغيير على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث يوجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتها عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل غادة عبدالرازق التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

ومسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

فيلم شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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