مسلسلات رمضان 2025، مخرج فهد البطل يستعين بوحدة إخراج لبعض المشاهد الخارجية

مسلسلات رمضان 2025 ، استعان المخرج محمد عبدالسلام بوحدة إخراج أخرى ليتم تصوير عدد من المشلاهد الخارجية لمسلسل فهد البطل الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وكي يتم الانتهاء من أغلب مشاهد العمل قبل الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.



مسلسل فهد البطل حلقة 8

وكشفت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل عن العديد من المشاهد المشوقة ومنها، خروج لوسي براءة من تهمة تزوير الأموال، وعودتها إلى منطقة شق التعبان وسط أهالي المنطقة.

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد” أحمد العوضي إلي المنيا مع توفيق التمساح “محمود البزاوي” الرجل الذي يعمل لديه من أجل أن يسترجع حقه من عمه “غلاب ” أحمد عبّد العزيز الذي قتل والده وشردهم من أجل الصراع علي العمودية، وعند وصول “فهد” إلي المنيا إلي بيت العائلة تذكر كل لحظة مؤلمة مر بها بسبب ما فعله عمه فيه.

وفي مشهد أخر، رأي فهد فرس والده “حماد الجارحي” في المنزل و ظل يمرح به، حتي رأه أحد حراس عمه “غلاب” ودخل في مشاجره معه بالأيادي، ونزل “غلاب” من المنزل مسرعا بسبب ما يحدث في ساحة المنزل ودفع فهد من فوق الفرس على الأرض ورفع السلاح في وجهه دون أن يعلم أن “فهد” نجل شقيقه حماد بل يظن أن أحد رجال توفيق التمساح.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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