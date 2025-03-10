محافظ القاهرة يدعو مستثمري "شق الثعبان" لتقنين أوضاعهم ويكشف عن مزايا وتسهيلات

أعلن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة فى إطار سعيها لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين قررت منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ، مع إعفائه الكامل من أى غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

ودعا محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة لسرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من هذا القرار الذى سيسرى لمدة ٦ أشهر فقط كمهلة نهائية للاستفادة من التخفيض.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي الخاص بمنطقة شق الثعبان وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتقديم خدمات تقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تدريب الموظفين على المنظومة الجديدة، والتي ستساعد في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث سيتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، وسيتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعميد ماجد فوزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، واللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، وم. سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات المحافظة.



وكان محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت فى شق الثعبان، ليتولى التنسيق مع كافة الجهات والوحدات الإدارية والادارات والجهات التابعة لتقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة على الوجه الأكمل، والإسراع فى عمليات تقنين الأوضاع بها، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل استخراج التراخيص اللازمة للمصانع والمنشآت المقامة بالمنطقة، وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ومتابعة مدى التزام تلك المنشآت بالتراخيص الصادرة لها.

وأكد محافظ القاهرة استئناف العمل فى تلقى طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان

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