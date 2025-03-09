محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد المشير.



شهد الحفل د. محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ووجه محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م، مؤكدًا أن يوم العاشر من رمضان سيظل رمزًا خالدًا من رموز الوطنية، والبطولات، والتضحيات التى تبذلها قواتنا المسلحة البواسل دفاعًا عن الوطن .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي ستظل في وجدان التاريخ مبعثًا للفخر والاعتزاز بتضحيات وبطولات ابطال قواتنا المسلحة البواسل حصن الوطن الغالي.

وأكد محافظ القاهرة على أنه يشعر بالفخر لأن نجتمع اليوم إحتفالا بذكرى العاشر من رمضان الذى يتزامن مع الاحتفال بذكري يوم الشهيد، مشيرًا إلى أن المناسبات تتلاقى لتعبر عن أعلى قيم التضحية والفداء والبناء والأمل، التى جسدها عبر التاريخ شهداء مصر الأبرار، الذين سطرو بدمائهم الزكية صفحات مضيئة من حياة الوطن الحبيب.

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