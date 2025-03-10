طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الرحمة بالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد.

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله، سبحانه وتعالى، نبينا رحمة للعالمين، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وكان، صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا رحمة مهداة.. والعالمون يدخل فيها الإنس والجن والحجر والشجر.. يدخل فيها كل الكائنات، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، رحمة، وأرسله الله رحمة، واختار صفتين من صفاته سبحانه ليبدأ بها كلامه مع نبيه: "بسم الله الرحمن الرحيم"، رحمة في رحمة.

الراحمون يرحمهم الرحمن

وكان النبي، فيما رواه عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه، يقول: "الراحمون يرحمهم الرحمن، تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..

هذه الرحمة شملت كل شيء؛ النبات والجماد والحيوان، فما بالك بالإنسان. وإن كان الله، سبحانه وتعالى، قد كرم الإنسان: "ولقد كرمنا بني آدم..."، إلا أنه كتب الإحسان على كل شيء.. وهكذا كان سيدنا، صلى الله عليه وسلم، يقول: "كتب الله الإحسان على كل شيء".. قال العلماء: إذا دخلنا غرفة فلا نضرب البابَ، نخبطه.. واستدلوا بقول الله تعالى: "وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم".. كل الأشياء التي حولنا تسبح بحمد الله.هذا الباب يذكرُ الله.

الشمس والقمر يسجدان

كانوا يتعاملون مع الأشياء على هذا المفهوم.. الكون كله يسبح.. الشمس والقمر يسجدان.

كان سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلمنا: "دخلت امرأة بغي (منحرفة) من بني إسرائيل الجنة في كلب وجدته عطشانا فسقته، فغفر الله لها"، وأدخلها الجنة.. مسألة كبيرة، امرأة منحرفة بمجرد أن تسقي كلبا تدخل الجنة؟! هذا الذي تحرك في قلبها.

المفهوم الصحيح أن الراحمين يرحمهم الرحمنُ، تبارك وتعالى، وما كان من ذنبها يغفر لها، لكن علينا أن نعلم البشر الرحمة.. الرحمة لو تعلمها هؤلاء المعتدون الذين يقتلون دماءً بريئة في غزة، وفي فلسطين، بل وفي سائر العالم نفعل هذا، لكن الله طمس على قلوبهم.

في كل ذات كبد رطب صدقة

الرحمة التي أمرنا الله بها، وخاطبنا إياها حركت صحابيا يسأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أو لنا في البهائم صدقة يا رسول الله؟ مش دي مخلوقات لا تفهم، ولا تعلم، سخرها الله لنا؟

قال: ألا إنَّ في كل ذات كبد رطب صدقة.. يعني في كل شيء مثل الحيوانات، الأسد أو البقرة أو الكلب، لنا فيها صدقة.

القضية قضية الرحمة، ولذلك نخصص هذه الحلقة في اقتناء الحيوان ورعايته، خاصة ما قد يُتوهم أنه ممنوع فيجب علينا أن نثير في أذهاننا وواقعنا حتى يرضى الله عنا ونكون في سلوك في ظلال كلام الله، وسنة رسوله.

الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب

وكان سؤال من إحدى الفتيات: هل لو فيه شخص عنده كلب، هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيت هذا الشخص؟

وأجاب المفتي الأسبق: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا صنم يعبد، ولا تدهل بيتا فيه نار موقدة، ولا تدخل بيتا رائحته كريهة.. ولا تدخل بيتا فيه حاجات تنفرهم.. طبيعتهم كدة، ما نقدرش نغيرها.. ألف فيها الشيخ جعفر الكتاني: "شفاء السقام فيما ينفر الملائكة الكرام"، وطرح فيها حوالي13 حاجة تنفر الملائكة الكرام.

لكن الكلب من الحيوانات اللي قال عنهم الإمام مالك: "كل حي طاهرٌ"، فهو طاهر عند الإمام مالك.. ناس كتيرة تسأل هذا السؤال: هل الكلب نجس أم طاهر.. عند الإمام مالك طاهر، ويجوز لنا أن نقلد الإمام مالك، خاصة أنه في دول كثيرة والإسلام يخاطب العالمين الكلب أصبح يُحتاج إليه في كثير من الأعمال.. مثل الأمن، الوصول للمخدرات والأسلحة، وقيادة الكفيف ومساعدته، في "الونس" وهكذا.. يستعمل استعمالات كثيرة، فالقول بطهارته، على مذهب الإمام مالك، هو الأولى. أما دخول الملائكة المكان فهم لا يدخلونه.



“فلو كان البيت واسع، وفيه حديقة نربيه في الحديقة.. لكن لو كان في الشقة بقى لازم نعمل مكان للصلاة خاص ومستقل.. حجرة لا يدخلها الكلب، مش لأنه نجس، إنما علشان تدخل هذه الغرفة الملائكة”.



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