طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إحدى أهم القضايا في عصرنا الحديث، وهي الذكاء الاصطناعي "AI"، وتأثيراته على حياتنا اليومية، وتعاملاتنا مع الآخرين.

تعليق الصور على الحائط

وتساءل طالب: لما أعلق صورة على الحائط، الملائكة لن تدخل البيت؟

وأجاب المفتي الأسبق: لا.. لأن الملائكة لا تدخل البيت إذا كان فيه تمثال معبود.. هل أنت تعبد الصورة المعلقة؟ لا.. هل الصورة دي تمثال؟ الفوتوجرافي كله لما جينا نترجمه، ترجمناه بأنه "صورة"، لأن أنا شكلي في المرآة صورة، فأسموه صورة.. بس هو في الحقيقة مش صورة ده ظل.. فيه الشعاع الضوئي سقط مني وراح للمرآة فانعكس، فالصورة في المرآة انعكاس، بس سميناها صورة لأنها الخالق الناطق.. هي فاطمة وهي حسنية وهو علي.. فقلنا عليها صورة طبق الأصل.. لكن في الحقيقة مش صورة.. ولذلك لما مفتي الديار الشيخ محمد بخيت المطيعي، رضي الله تعالى عنه، سأله السيد أحمد بن الصديق: هل الصورة حرام؟ ألف له كتاب: "الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي".. لم يقل التصوير وسكت، لا، جاب كلمة "الفوتوغرافي"، واحنا ترجمناها ترجمة غير دقيقة، مش هاقول غير صحيحة، هي صواب.. سببت اللبس الصورة بمعنى ما بين التمثال المعبود، اللي فيه نهي، وما بين الصورة المعلقة في البيت.. فالصورة اللي في البيت هي عبارة عن احتباس الظل وده مفيش فيه حكم.. زي ما بيقول الشيخ بخيت: كأنك وقفت أمام المرآة ومشي.. والمرآة حبست الصورة، احتباس ظل.. وده اللي كان بيحصل في الكاميرا أيام الفيلم الحساس، والورق الحساس.. الورق أو الفيلم بيحبس صورتك، وبنحطها بعد كدة على الورق، هو نفس اللي بنعمله دلوقتي، بس بقى ديجيتال، بدل ما نركب فيلم ونشيل فيلم. كان زمان الكاميرا تعمل 72 صورة.. 36 في 2.. النهاردة تعمل لها 900 ألف صورة بالديجيتال.

صورة البروفايل على واتساب

وسألت إحدى الطالبات الحاضرات: لو فيه حد ميت، وأنا حطيت له صورة "بروفايل" على الواتساب.. كدة يكون بيتعذب في قبره؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: الأمر إذا ضاق اتسع.. بمعنى أن الواتساب هو "فوتونز" أي ومضات.. يعني مش حياة حقيقية.. التليفزيون، هو المذيع بيكون فيه برنامج في القناة وهو بيقول نشرة الأخبار، وأنا شايفه أمامي على "المنيتور" أو على الشاشة.. هو المذيع ده حقيقي وللا مش حقيقي.. هو موجود في مدينة الإنتاج أو في ماسبيرو، بيقول، دلوقتي فعلا، نشرة الأخبار اللي أنا سامعها.. أمال إيه الصورة اللي أمامي دي؟! هي مجموعة ومضات بتتجمع على الشاشة بطريقة معينة بحيث تظهر الصورة، عاملة زي المرآة، لما حسن يقف أمامها تدي صورة حسن.. حسنية وقفت أمامها تدي صورة حسنية.. مفيش حسن بيقف فيطلع صورة علي!!

انعكاس الضوء.. وفيهphoton .. الحاجات دي مفيهاش النهي الموجود في الإنشاء.. الإنشاء كان لغرض أول: أن يضاهي خلق الله، والغرض الثاني: أن يكون ذلك شاغلا عن عبادة الله، سبحانه وتعالى.

وقال الدكتور علي جمعة: فيه سؤال بنسأله لأنفسنا: هل اللي انتي بتعمليه ده بيشغلك عن عبادة الله؟، هل هاتعبدي الصورة دي من غير الله؟ قلبك هايتعلق بها بحيث إنك تعصي ربنا أول ما تشوفيها؟.

أجابت الفتاة: لا.. فقال: إذن ده لا علاقة له بما نتكلم فيه في الشرع الشريف من تنزيه الإنسان عن الشرك، أن يعطله شيء عن عبادة الله، سبحانه وتعالى.

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