أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

وتساءلت إحدى الطالبات: اليوم الدراسي عندي، أحيانا بيبقى مزدحم بالمحاضرات، ومفيش أي وقت أصلي فيه الظهر، أحيانا بتفوتني، وساعات باصليها في غير وقتها.. هل كدة هاينقص من أجري طوال السنة الدراسية؟.

أجاب الشيخ علي جمعة: النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه "مسلم" عن ابن عباس، صلى الظهر مع العصر، وصلى المغرب مع العشاء، من غير عذر من مطر ولا مرض، فقيل لابن عباس، وكان فقيه الأمة، ودعا له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالفقه: ولم جعل هذا؟! قال: لكي لا يجعل على أمته من حرج، فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز لكِ في هذا الشأن الجمع بين الظهر والعصر، تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا.. وذلك سعيا للحفاظ على الصلاة وليس للتكاسل عنها.. وهو حديث صحيح وجرى عليه كثير من التابعين، وألف فيه السيد أحمد بن صديق الغماري: "إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين بدون عذر في الحضر".. ولما جاء العصر الحديث فتباعدت المدن، وأصبحت المدينة الواحدة أكثر من 100 كيلو.. شيكاغو مثلا 160 كيلو.. عرفنا رحمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنا، وكيف نحافظ على صلواتنا، وكما تقولين: هذا العمل والانتقالات، والدراسة والتعليم، وظروف الأطباء،

الطبيب يدخل قبل الظهر، وتستمر العملية 6 ساعات مثلا، أو 12 ساعة، فيصلي الظهر والعصر، ويدخل العملية.. ولما يخرج يصلي المغرب والعشاء، وهكذا يساعد هذا الحكم الرحيم على الصلاة.

الزي الخاص بالصلاة

سألته طالبة أخرى: بالنسبة للزي بتاع الصلاة، باكون في المدرسة، باصلي بالبنطلون، أحيانا مش بيكون معايا خمار ولا إسدال.. هل صلاتي جائزة؟

أجاب الدكتور علي جمعة: صلاتك جائزة وصحيحة.

وتساءلت طالبة ثالثة: لو أنا في البيت، هل فرض أن أصلي بإسدال، وللا ممكن بالبنطلون؟

وشرحت مقصدها: هاصلي بحجاب مع بنطلون مش إسدال.

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الإسدال ده للستر.. مسألة فيها خفة، فيه يسر، يوضع في الشنطة، تلبسيه وتخلعيه بسهولة.. لكن عورة المرأة في الصلاة، ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. وعورتها خخارج الصلاة؛ ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. ما ينفعش تصلي بشيء شفاف.. يظهر لون البشرة.. وما ينفعش يكشف عن شيء سوى الوجه والكفين، لما تخرجي برة نضيف "التحيز".. البنطلونات اللي لابسينها مفيهاش تحيز.. التحيز ده في "الاستريتش".. التحيز لا ينفع أن يكون حجابا، لكن في الصلاة الوصف ليس مطلوبا.. لو صليتي بشيء واصف فإنه يجوز.

أوقات لا يستحب فيها الصلاة

تساءل شاب: فيه أوقات ما ينفعش أصلي فيها.. ليه؟

وأجاب مفتي الجمهورية الأسبق: فيه أوقات النبي نهى عنها لأنها كان فيها تشبه بعباد النجوم والكواكب والشمس والقمر وهكذا، وكانت هذه أشياء شائعة فنهى عن الصلاة بعد الفجر وعند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند الاستواء، وبعد العصر.. الاستواء معناه أن الشمس تكون عند درجة 90 في السماء.. عند 91 يؤذن الظهر، القبة السماوية 180 درجة.. فما تطلع الشمس عند الشروق لغاية 90، يحصل الاستواء، وهو متعلق بالظل.. لما أغرس عمود أو عصا في الأرض، الشمس وهي طالعة من الشروق الظل بتاع العصا في الغروب، ويزداد لغاية ما يبقى في حاجة اسمها الفيْء، الفيء يبدأ ينعكس الناحية التانية، ويزيد.. لغاية ما يبقى العصاية مثل العصا يؤذن الظهر، ولما يبقى قدها مرتين يؤذن العصر.. وبعدين الغروب.

القضية دي كلها التي شهدناها بأعيننا حسا، لها علم اسمه "علم الهيئة"، يدرس المواقيت وغيرها.. فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة بعد الفجر وعند الاستواء وبعد العصر، وهذا النهي يخللي الصلاة مكروهة.

قيمة السجود، ولماذا عظمه الله؟

وتساءل طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود، وليه أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد؟

ورد د. علي جمعة: السجود يلخص انبهارك بصنعة الله.. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.. لما الإنسان يتأمل في الكون لا يمكن يخطر في باله أن هذا الكون من غير إله.. حكيم، عليم، قادر، عالم، مريد، وهكذا.. ضربوا لذلك مثلا، إنه لو الشمس قربت شوية نحترق، ولو بعدت شوية عن مكانها نتجمد.. القمر لو زاد شوية يحصل الجزر والمد، لو بعد تروح البحار، ولو قرب تغرق الدنيا.. حاجة غريبة جدا.. كل همسة ولمسة في الكون لها سبب، وسبحان من أبدعها.. جسم الإنسان.. واحد ألف "الطب محراب الإيمان".. لما تدخل في تشريح الجسم مش ممكن يكون إلا فيه خالق.. كلما اطلعت وتعلمت في هذا الكون كلما انبهرت.. وهذا سبب سجود الإنسان.. يسجد من انبهاره.. الكلام مش كفاية، فتسجد، والسجود لله وحده.

وطرحت إحدى الفتيات سؤالا: فيه في القرآن ذكر الفجر والعصر، عرفنا منين باقي الصلوات؟

وأجاب الدكتور جمعة: ما هو ذكر الضحى، والليل.. هو في الحقيقة لا الفجر ولا العصر دي صلوات.. هذه مواقيت يقسم الله بها علشان نلتفت إليها.. أما الصلوات الخمس فمأخوذة من سنة رسول الله، الذي أرشدنا الله إلى اتباعه: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".. "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".. كان صلى الله عليه وسلم، يقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي".. هو الذي قال لنا: الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4.. والفجر 2.. هو علمنا كيف نصلي لكن القرآن فيه إجمال.. ينبه للأمور الكلية ولا يتعرض للجزئيات.

ازاي أحبب نفسي في الصلاة؟

وتساءلت فتاة: لو معنديش دوافع تجاه الصلاة، ازاي أخلق لنفسي الشغف أو الحب تجاه الصلاة؟

وأجاب الشيخ علي جمعة، قائلا: ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر".. ذكر الله أكبر من الصلاة، وسيدنا، صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله".. ويقول الله، سبحانه وتعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات".. "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون".. "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون".. كثرة الذكر خارج الصلاة تنشئ لك شغفا للصلاة، وشوقا لها، واشتياقا لأدائها.

الصيام أحب الأعمال إلى الله

شاب: الصيام أحب الأعمال إلى الله.. ليه؟! مع أن الصلاة هي أول ما نحاسب عليه؟

ورد الدكتور علي جمعة: الصلاة هي الأهم والتي إذا حسنت وصلحت صلح العمل كله.. لكن الصيام أحب إلى الله من حيث أنه سرٌ بينه وبينك.. وانت بتصلي الكل شايفك، لكن الصيام أنا مش شايفك، ممكن تدخل "في الخباثة".. تاكل أوتشرب، وتطلع بعد ما مليت بطنك تقول إنك صايم.. الصيام محدش يعرف يثبته أو ينفيه عنك، بينك وبين ربنا، لكن الصلاة ممكن.. لما ألاقيك قاعد تتساهر أو تلعب جيم، من أذان الظهر لغاية العصر، ولم تصلِّ، فالصيام علاقة خاصة، جعلته أحبَّ إلى الله، ده سر تقديم الصيام في بعض النصوص على الصلاة.

صيغة تشهُّد الرسول

وسأل طالب: الرسول كان بيقول التشهد ازاي، يعني هل كان بيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟

وكانت إجابة الشيخ: نعم كان بيقوله علشاننا، علشان نتعلم ونعمل زيه.. فكان بيقول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.. مكانش بيقول: وأشهد أني رسول الله.. لما كان بيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأن الملائكة هي التي تسلم عليه، وهو يحكي هذه الحكاية.. لكن علمنا هذا النص من أجل أن نقوله نحن.. ليه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاحنا بنتبعه علشان ربنا يحبنا.. فكل حركة وسكنة كان يفعلها من أجل الإيضاح لأمته.

صلاة البنت في مكان عام

ينفع أصلي في مكان عام وفيه أولاد؟.. وعلي جمعة يرد:

وسألت طالبة: أنا كبنت في مكان عام ومفيش مسجد، ينفع أصلي وفيه أولاد متواجدين؟

وأجاب د. جمعة: احنا بنحتال لكدة.. بنصلي في المطارات، وفي الانتقالات، وفي اللقاءات، والمؤتمرات.. لكن ننتقي المكان الأنسب، بحيث ما يكونش فيه ناس كتير، رايحين جايين.. بحيث البنت تكون في مكان آمن.. أما صلاة المرأة ما المرأة بتصلي في المسجد فلا بأس بها.

الصلاة أساس الأعمال

وسألته فتاة: حضرتك ذكرت أن الصلاة هي أساس الأعمال، مثل الإناء الذي توضع فيه بقية الأعمال، فلو أن الصلاة مكانتش موجودة، هل الأعمال الأخرى تحسب؟

وأجاب المفتي الأسبق: الأعمال الأخرى تحسب، لأن الله، سبحانع وتعالى، يقول: "ولا يظلم ربُّك أحدا.. "، "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى".. و"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثال ذرة شرا يره".. ولكن فيه حاجة اسمها "محبطات الأعمال".. زي واحد راح أخد "شاور"، ووضع عطر وتوضأ وتزين، ثم خرج منه ريح، مينفعش يصلي.. ففيه حاجات بتحصل اسمها مبطلات الأعمال.. نخشى أن يكون هناك مبطلات لهذه الأعمال يوم القيامة.. ربنا هايجيب الميزان.. كل ما فعلته من ذرة خير يحطه لي.. والمهم ترجح عن كفة الشر، فيبقى إذن اللي اتحط في الخير ملوش حاجة تقيلة توزنه، تحافظ عليه، لأن الصلاة مش موجودة.. مصيبة سودا.. إذن سيعطينا ويحاسبنا ويرحمنا.. إنما اللي بيصلي غير اللي مش بيصلي.

وكان هناك سؤال مهم من إحدى الطالبات: لو كنت منتظمة في الصلاة، وباصلي كل الفروض بس جت عليا فترة بعدت عن ربنا، وكنت بافوت صلوات.. وبعد كدة رجعت وبقيت أصلي تاني.. هل الفترة اللي بعدت فيها أعوضها، وهاتحاسب عليها؟

وكان رد الدكتور جمعة: نصلي مع كل صلاة صلاة.. أنا الحمد لله، باصلي وجيت سبت الصلاة سنة، وتلاعب بعقلي الشيطان، وبعدين قلت إيه اللي أنا باعمله في روحي ده، ورجعت مرة تانية للصلاة.. لمدة سنة الظهر أصلي معاه ظهر، والعصر أصلي معاه عصر، المغرب معاه مغرب، لغاية ما تخلص السنة يبقى الحمد لله أديت الدين اللي عليا. ربنا يحاسبني يوم القيامة؟ لما يرى صدق نيتي وتوبتي السابقة خلاص عفا الله عما سلف، وده حاجة مهمة لتأكيد التوبة.

الشخص اللي بيموت وهو ساجد

وقال شاب: عندي سؤال بخصوص فيه فكرة منتشرة؛ إن الشخص اللي بيموت ساجد، أفضل من الشخص اللي بيموت بشكل طبيعي.. هل لو حد ارتكب معاصي ولكن حصل وملك الموت زاره وهو بيسجد.. هل ده يموت موتة أحسن من شخص كان ملتزم ولكن مات موتة طبيعية؟

وأجاب علي جمعة: القضية مش أحسن وأوحش.. القضية أننا نحب البشرى؛ لأنه كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يحب البشرى.. والحاجة اللي فيها بهجة، ويستبشر خيرا، راجل مات ليلة الجمعة حلو.. نستبشر خير.. نرجو الله أن يكرمه، لأنه مات ليلة الجمعة.. إيه علاقة إنه مات ليلة الجمعة وإن ربنا يكرمه؟

دي بشرى عندنا، وتبقى المبشرات.. لكن راجل عاصي وربنا جعل أجله وهو ساجد.. هي علامة إنه ربنا يغفر له.. العلامات مش لازمة.. مش واجبة على الله.. ونظن بالله خيرا.

وسأل تلميذ: حضرتك قلت إننا في آخر الصلاة لما بنسلم، بنسلم على الملكين في الناحية اليمين والناحية الشمال، هل الملكين دول بيكونوا موجودين طول الوقت، وللا في الصلاة بس؟

وأجاب مفتي الديار الأسبق: الملائكة كتير فيه.. فيه للصلاة وفيه للكتابة، بيكتبوا علينا يمين وشمال.. "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".. ففيه ملكين وفيه ملائكة كتير.. ملائكة للحفظ، وملائكة للصلاة، وهكذا.. بتوع الصلاة معاك في الصلاة.

عدد الركعات في كل صلاة

وسأل طالب: ليه كل صلاة لها عدد ركعات معين؟

وأجاب: لأن ربنا سبحانه وتعالى حدد هذه الأعداد، ولو كان أي عدد كنت هاتسأل نفس السؤال.. لو خلاها ركعة، ليه واحدة؟.. ولو عشرة هاتقولي ليه عشرة؟! ربنا سبحانه وتعالى قسم هذه الصلاة بهذه الهيئة من أجل قول: "ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير".. ودي نسميها "الأمور التعبدية"، اللي ربنا عملها واختارها ومفيهاش حاجة مخالفة للعقل، لكن أيضا ملهاش سبب حسي أو عقلي.. نسميها الأمور التعبدية..

ربنا أمرنا بالوضوء على هذه الهيئة.. طيب ليه ما نغسلش إيدينا ورجلينا فقط، علشان دول اللي بيتعاملوا مع الكون، لكن نغسل وجوهنا وإيدينا، ونمسح راسنا ونغسل رجلينا ليه؟

طيب ليه ربنا خللى الصيام في شهر رمضان مش شوال؟! وهكذا.. لأن دي حاجات تعبدية.. والسؤال عنها ليس هناك علاقة، بل هذا من وضع الله تعالى، ولذلك ده يسموه "الأحكام الوضعية".. وضع الله الزوال إيذانا بالظهر، ووضع الغروب إيذانا لإفطار الصائم.. عقد الزواج إيذانا لحل الاستمتاع بين الطرفين، وهكذا.. دي أمور وضعها الله، سبحانه وتعالى، حتى تستقيم أمورنا، وحتى تتحقق الطاعة لرب العالمين، ثم إنها موافقة للعقل، ولا تخالف شيئا، ثم إنها لو تغيرت لسألنا نفس السؤال.

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