الإثنين 10 مارس 2025
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وكيل التعليم بالإسماعيلية يشهد احتفالية مدرسة الطائف بيوم العلوم (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية
وكيل التعليم بالإسماعيلية يشهد احتفالية مدرسة الطائف

شهد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، احتفالية مدرسة الطائف الرسمية لغات بيوم العلوم since day.   

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أبرز الحضور خلال الاحتفالية 

وشهد الاحتفالية كل من إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في محافظة الإسماعيلية، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وغادة البدرى مدير إدارة الشئون التنفيذية،  وأسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.  

 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

فقرات متنوعة بالاحتفالية 

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والمسابقات والتجارب العملية قدمها طلاب مدرسة الطائف في الإسماعيلية وسط أجواء من السعادة والبهجة، ونالت إعجاب واستحسان جميع الحضور.  

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

الهدف من الاحتفال بيوم العلوم 

ويهدف الاحتفال بيوم العلوم  لتعزيز الوعي العلمي لدى الطلاب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، ولإظهار أهمية العلم في حياة الجميع، وتسليط الضوء على دور العلوم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السلام في المجتمعات.
 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية يوم العلوم مدرسة الطائف بالإسماعيلية

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