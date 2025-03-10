ابنة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تنفي أية صلة بين والدها وبين القارئة سمية الديب

نفت السيدة سحر عبد الباسط، ابنة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أية صلة لوالدها بالقارئة سمية الديب التي اشتهرت في الفضاء الإلكتروني بتقليد القارئ الراحل.

وكتبت سحر عبد الباسط عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أريد التنويه..في الآونة الأخيرة..انتشر بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع قرآنية مركبة ومنشورات لسيدة اسمها سمية الديب، وتدعي أنها حفيدة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من جهة الأم. والحقيقة أنها ليس لها صلة بوالدي، ولا نعلم عنها أي شيء”.

وحققت سمية الديب منذ ظهورها في الفضاء الإلكتروني شهرة كبيرة سواء بانتسابها إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أو من خلال محاكاته عبر الاستعانة بتركيب مقاطع صوتية له على صوتها.

ورحل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عن عالمنا في العام 1988 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم، وطبقت شهرته الآفاق، وعُرف بـ"صوت مكة" و"صوت السماء" و"صاحب الحنجرة الصوتية".

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