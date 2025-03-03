قرآن المغرب ثالث أيام رمضان للقاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد

تذيع إذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب بنحو ثلاثة أرباع الساعة قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والتلاوة من سورتي الحج والبلد.

يلقب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بـ "صاحب الحنجرة الذهبية"، و"صوت من السماء"، و"صوت مكة". ويعد واحدا من أبرز أعلام التلاوة في العالم الإسلامي بأكمله. ولا يزال، حتى الآن، يتمتع بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لُقب بالحنجرة الذهبية.

ويعد الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال قدرًا وفيرًا من التكريم لم يحصل عليه أحدٌ إلى جانب الشهرة والمنزلة التي جعلته يتربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم. عُين الشيخ عبد الباسط قارئًا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين سنة 1958 خلفًا للشيخ محمود علي البنا. واختير كأول نقيب لقراء مصر عام 1984. توفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الثلاثين من نوفمبر 1988 بعد مسيرة قرآنية حافلة بالنجاح والشهرة والأوسمة والنياشين.

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