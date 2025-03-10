وزيرة التنمية المحلية تتفقد سير العمل بمجزر الخانكة

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مجزر الخانكة، وذلك في إطار جهود الوزارة والمحافظة لتطوير المجازر الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية في زيارة لمحافظة القليوبية

وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول المجزر حيث تم الإشارة إلى أنه يقع على مساحة 21 ألف متر مربع تقريبًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ذبيحة في الساعة وتم إنشاء المجزر عام 1999 وتم تطويره عام 2020، ويخدم مدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إلي سير العمل في المجزر، والتقت بالعاملين فيه، ومن المقرر أن يتم رفع كفاءة وتطوير المجزر خلال العام المالي الحالي وإنشاء وحدة انتاج غاز حيوي، بالإضافة لمقترح إنشاء مدرسة زراعية لتخريج فنين لادارة وتشغيل المجازر والمعدات ووجود متخصصين وفنين في مجالات انتاج البيض والدواجن ومجال تقليم حوافر أرجل الخيل العربي ( البيطار) وذلك كأول مدرسة متخصصة في تلك القطاعات الحيوية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تطوير المجازر ورفع كفاءتها في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزيرة التنمية في زيارة لمجزر الخانكة

كما أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، وذلك لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين كما تعمل الوزارة أيضًا على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في المجازر، وذلك لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة علي طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم.



ووجهت الدكتورة منال عوض بإنشاء حزام شجري داخل سور المجزر للمحافظة على البيئة.

المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر، وأنها تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العمل فيها بكفاءة عالية مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية.

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