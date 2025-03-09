الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

أجداده صناع أحذية
أجداده صناع أحذية الملوك

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية التي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك خلال الفترة من 8 أبريل 2024 حتى 5 فبراير 2025.

وشمل التكريم 16 موظفًا من العاملين بديوان عام محافظة قنا والوحدات المحلية للمراكز والمدن، الذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي شاركوا بها.

تطوير الكوادر الإدارية في قنا

كما تم تكريم كل من مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير مركز التدريب، ومسؤول التدريب بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم في تطوير الكوادر الإدارية.

وأكد محافظ قنا أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز العاملين، وترسيخ ثقافة التميز والالتزام في العمل، باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة.

أشاد محافظ قنا بالمكرّمين، لأنهم كانوا خير سفراء لمحافظة قنا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، موجها بضرورة نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى زملائهم، لضمان تعميم الفائدة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف الدولة في تطوير الأداء الحكومي.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين عزمهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في تطوير منظومة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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