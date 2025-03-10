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صحة القليوبية تتابع المواصفات القياسية بمحطة معالجة الصرف بالرملة

صحة القليوبية محطات
صحة القليوبية محطات الصرف الصحي بالقليوبية،فيتو

تابعت مديرية الصحة بالقليوبية،التزام محطات معالجة الصرف الصحي بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، على محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لإدارة بنها، وذلك للوقوف على مدى توافقها مع الاشتراطات الصحية وفقًا للقرار رقم 52 من المادة 92 لسنة 2013.

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صحة القليوبية تتابع المرور تفقد المعمل الخاص بمحطات الصرف الصحي 

كما شمل المرور بصحة القليوبية  تفقد المعمل الخاص بالمحطة، والتأكد من إجراء القياسات اليومية لجميع مراحل المعالجة وتدوينها في السجلات الخاصة وخلال الزيارة، لوحظ أن المحطة تخضع لأعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة لمراحل المعالجة.

شارك في أعمال المرور كل من الدكتور  أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي،الدكتور شاكر محمود  مدير إدارة صحة البيئة،حسام خيري – مراقب عام صحة البيئة

يأتي هذا في إطار توجيهات  الدكتور اسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحي والتأكد من تطبيق المعايير الصحية لضمان سلامة البيئة والصحة العامة.

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