وفد مشروع الدعم الفنى يتفقد معبد مونتو بالمدامود في الأقصر (صور)

استقبل أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي والذى يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع.

تطوير معبد مونتو في الأقصر



حيث قام فريق المشروع بزيارة تفقدية لمعبد مونتو بالمدامود قبلي بهدف تحديد متطلبات تطويره من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدني بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين في الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية، ولبحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الأقصر من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية بإحدى القرى التي تتوفر بها عناصر الجذب السياحي.

وضم الوفد كل من المهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع وإيهاب عبد الحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة داليا عبد الله استشاري السياحة الريفية للمشروع ومحمد العقاد منسق مشروع الدعم الفني ومسؤول ملف السياحة الريفية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تنمية السياحة الريفية يعد أحد مخرجات ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الفريق الأممي للأمم المتحدة في أبريل 2022، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ووكالات الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية الدوليين، في صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا.

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