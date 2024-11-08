الفلفل الحار يعالج الصدفية ويحمي من أمراض القلب

يتم تجفيف فلفل الكايين أو الأحمر الحار وطحنه إلى مسحوق ناعم بشكل شائع لقرون عديدة، لاستخدامه بالطهي والطب، وهو يستخدم على نطاق واسع في الطب الأيورفيدي والشرقي التقليدي، وخاصة لمشاكل الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

ينمو الفلفل على شجيرة الكايين التي تعود نشأتها إلى أمريكا الوسطى والجنوبية، ولكن اليوم يتم زراعته في جميع أنحاء العالم في المناخات الاستوائية مثل الهند وشرق إفريقيا والمكسيك ومناطق معينة من الولايات المتحدة.

فلفل الكايين ليس لذيذًا فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على مادة الكابسيسين، والتي توفر بعض الفوائد الصحية الرائعة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد الفلفل الحار

يمكن أن يوفر الفلفل الاحمر الحار مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتشمل هذه:

تسكين الآلام

مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار، مثل فلفل الكايين، هي التي تمنحه نكهته الحارة، ولكنه أيضًا مسكن قوي للألم، وعند وضعه موضعيًا على البشرة، يمكن أن تساعد الكابسيسين في تخفيف الألم عن طريق تقليل كمية مادة كيميائية تُعرف باسم المادة P، والتي تنتقل إلى الدماغ للإشارة إلى عدم الراحة، ومع انخفاض مادة P، يشعر الشخص بألم أقل.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام مادة الكابسيسين لعلاج أنواع معينة من آلام الأعصاب، كما أن الأبحاث التي أجريت على حقن الكابسيسين لتخفيف آلام التهاب المفاصل واعدة.

علاج الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تجعل الجلد حاكًا ومتقشرًا ومغطى ببقع حمراء، وفي حين لا يوجد علاج حاليًا، فإن كريمات الكابسيسين الموضعية يمكن أن تساعد في تقليل الحكة وتحسين التهاب الجلد المرتبط بالصدفية.

تعزيز التمثيل الغذائي

يزيد الكابسيسين من كمية الحرارة التي ينتجها الجسم، مما يعطي دفعة طفيفة لعملية التمثيل الغذائي ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، كما أنها فعالة إلى حد ما في تقليل الجوع، مما قد يساعد على تناول كميات أقل من الطعام طوال اليوم.

صحة الجهاز الهضمي

قد لا يصدق البعض هذا لارتباط الأطعمة الحارة بالحموضة المعوية، ولكن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار تحفز الأعصاب في المعدة التي تنتج السوائل الهضمية، مما يساعد على الهضم، وتظهر الأبحاث أنها قد تساعد حتى في منع أكثر أنواع قرحة المعدة شيوعًا، والتي تسببها بكتيريا الملوية البوابية.

الحد من أمراض القلب

أظهرت الدراسات أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار قد تساعد في الحد من المشاكل المرتبطة بالقلب مثل ارتفاع ضغط الدم عن طريق تهدئة الالتهاب.

خفض مخاطر الإصابة بالسرطان

لا تزال الأبحاث في مراحلها المبكرة، ولكن بعض الدراسات تظهر أن مادة الكابسيسين تتمتع بقدرات قوية مضادة للسرطان، وقد ثبت أنها تستهدف الأورام وتبطئ نمو وانتشار الخلايا السرطانية، وقد تكون قادرة حتى على قتل أنواع معينة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك خلايا البروستاتا والجلد والبنكرياس.