الخارجية الإيرانية: الاتهامات الموجهة لطهران بشأن أحداث الساحل السوري "مضحكة"

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري مقلقة، واصفة الاتهامات الموجهة لطهران لدورها فيما يحصل بأنها "مضحكة".

إيران تعلق على أحداث سوريا

وذكر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء التقارير عن العنف وانعدام الأمن في مختلف المناطق السورية، وندين استهداف المدنيين وأي إجراءات عنيفة في سوريا".

وأضاف: "الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا تجرح مشاعر الرأي العام وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا"، معربا عن أمله بأن "يتوقف العنف لأنه يزيد من تعقيد الوضع ويخدم مصالح أطراف لا تنوي الخير لسوريا".

وتابع أن "الاتهامات الموجهة لإيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا مضحكة وغير مقبولة"، ووصفها بأنها "محاولة لتبسيط الوضع الراهن في سوريا".

ودعا بقائي المسؤولين في تركيا إلى" عدم اتخاذ مواقف غير حقيقية بشأن إيران"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية عبر لنظيره التركي خلال لقائهما في جدة عن استياء طهران بشكل صريح".

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