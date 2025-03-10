إعلام عبري: مفاوضات واشنطن وحماس تمنع إسرائيل من العودة للحرب

نقل موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري قوله: إن وقف المساعدات لقطاع غزة كان نتيجة الجمود في المفاوضات وبديلا مؤقتا لاستئناف الحرب.

مفاوضات أمريكا وحماس تفاجأ إسرائيل

وأضاف المصدر أن المفاوضات بين واشنطن وحركة حماس شكلت مفاجأة لإسرائيل لأنها تمنعها من التهديد بالعودة للقتال.

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، تعليقا على محادثات أجراها آدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع حركة حماس: إن المحادثات تُعد "سذاجة من شخص بدأ مشواره دون معرفة النهاية لذلك قام بتصحيح الخطأ".

سومتريتش ينتقد المحادثات بين أمريكا وحماس

وقال سموتريتش للإذاعة الإسرائيلية: "بالتأكيد سنعود قريبا للقتال في غزة".

واتهم وزير المالية الإسرائيلي رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بالكذب، قائلا: "لم يقل الحقيقة كاملة أمام الكابينت وأحيانا كان يقول غيرها".

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مباشرة مع حماس من أجل الإفراج عن الرهائن والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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