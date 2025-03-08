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ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي

حادث طريق طنطا -
حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعى

تنشر فيتو أسماء المتوفين والمصابين بحادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي والذى نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي، وجرى نقل الجثامين للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

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 أسماء المتوفين وهم:  محمد بدر يوسف المنسى مقيم بقرية دنوشر مركز المحلة ويبلغ 45 سنة، محمد مسعد ابراهيم مرعي مقيم قرية نشيل مركز قطور يبلغ 60 سنة، محمود إبراهيم حمودة مقيم بفاقوس محافظة الشرقية يبلغ 35 سنة، محمد إبراهيم محمد العفيفي مقيم بقرية دنوشر يبلغ 41 سنة، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ 45 سنة.

اما المصابون هم: رنا محمد مرسي تبلغ 23 سنة، اشتباه كسر بقاع الجمجمة والساقين، مجهول الهوية يبلغ 15 سنة اشتباه نزيف بالمخ، سمارة مصطفى الحاج احمد يبلغ 65 سنة، اشتباه نزيف بالمخ.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي في نطاق قرية دفرة وأنباء عن مصابين ووفيات. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بـ محافظةالغربية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي.

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