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حوادث

في ذكرى يوم الشهيد، قصص أبطال الشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن (صور)

قصص حقيقة ماتت برصاصات
قصص حقيقة ماتت برصاصات الارهاب في يوم الشهيد،فيتو

احتفلت مصر أمس 9 مارس بـ"يوم الشهيد"،  وهو يوم يُخلد فيه المصريون ذكرى أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ويأتي هذا اليوم في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين، الذي سقط في ساحة الشرف عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف، وفي هذا اليوم، تستذكر مصر رجالها الأبطال الذين واجهوا الإرهاب والعدوان في مختلف الحروب والمواجهات الأمنية، مقدمين أرواحهم في سبيل حماية الوطن.

ومن بين هؤلاء الأبطال، بعض الشهداء الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الشرف الوطني، ومنهم:

النقيب إسلام مشهور.. بطل حادث الواحات الإرهابي

يعد النقيب إسلام مشهور أحد أبرز الأبطال الذين استشهدوا في حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في 20 أكتوبر 2017، وفي ذلك اليوم المشؤوم، استشهد 16 من رجال الأمن وأصيب 13 آخرون خلال مداهمة بؤرة إرهابية على طريق الواحات البحرية، وكانت تلك الليلة واحدة من أقسى اللحظات التي مرت على المصريين، حيث فقدت البلاد نخبة من خيرة رجال وزارة الداخلية الذين واجهوا الإرهابيين بشجاعة نادرة.

النقيب إسلام مشهور، الذي تخرج في كلية الشرطة عام 2012، كان أحد ضباط العمليات الخاصة الذين تصدوا للإرهاب بكل بسالة، ولم يتردد في خوض المعركة حتى اللحظة الأخيرة، ليُسجل اسمه في سجل الشرف الوطني بدمائه الزكية.

الشهيد أبو الفضل محمد عيسى.. درع الوطن في مواجهة الإرهاب

وُلد الشهيد أبو الفضل محمد عيسى في قرية شطورة بمحافظة سوهاج، وعمل لسنوات في كمين سلامون القريب من مدينة طما، وفي يوم من الأيام، تعرض الكمين لهجوم إرهابي غادر، حاول خلاله المهاجمون بث الفوضى ونشر الرعب بين المواطنين، لكن الشهيد أبو الفضل كان في مقدمة الصفوف، يصد الهجوم بشجاعة منقطعة النظير.

لم يتراجع الشهيد أو يهرب، بل واجه الإرهابيين بكل ما لديه من قوة وإرادة، حتى سقط مضرجًا بدمائه الطاهرة وهو يدافع عن زملائه والمدنيين، ولقد كان درعًا واقيًا للوطن، وسيبقى اسمه مخلدًا في قلوب المصريين.

الشهيد عامر عبد المقصود.. الصمود حتى آخر نفس

في مواجهة أخرى مع الإرهاب، تصدى الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، لهجوم إرهابي شرس، وكانت التهديدات قد تصاعدت ضد المركز، حيث طالب أحد قادة الجماعة الإرهابية بإخلاء القسم، لكن رجال الشرطة رفضوا الانصياع للتهديدات.

عندما بدأ الهجوم، وقف الشهيد عامر عبد المقصود في الصفوف الأمامية، يحث رجاله على الصمود، ورغم كثافة النيران، اختار الشهيد وزملاؤه المواجهة حتى النهاية، مؤكدين وفاءهم للقسم الذي أدوه يوم تخرجهم، ورفض الشهيد الاستسلام أو الفرار، وظل يقاوم حتى لحظة استشهاده، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل أبطال مصر.

 

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يوم الشهيد الوطن العاشر من رمضان حادث الواحات الأرهابى

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