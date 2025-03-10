10 خطوات لحصول الزوجة على نفقة أطفالها من زوجها المسافر خارج البلاد

ترصد فيتو لقرائها، خطوات حصول الزوجة على النفقة حال سفر زوجها خارج البلاد، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.



خطوات حصول الزوجة على النفقة من زوجها المسافر

- تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول على حقوقها من نفقات ويصدر حكم المحكمة لحصولها على النفقة وتلاحق الزوجة زوجها للمطالبة بإلزامه بدفعها.

- تقديم طلب الوزير لقطاع الأمن العام "إنتربول القاهرة" يحتوي على صفة مقدم الطلب -المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين-.

-توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة -الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر- ويجب أن يحتوي الطلب علي أسم الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها.



-يقدم صورة شخصية للمحكوم عليه وتفاصيل القضية والمبالغ المالية، ويرفق الطلب كافة المستندات الرسمية مع التوقيع على الطلب وتحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب.



-يرفق صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.



- شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية.

- شهادة تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.

- توضيح تاريخ الإعلان واحتساب المدة القانونية التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده -10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية.

- شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.

- فحص الطلبات والمستندات وإرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف، للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة



-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

-وطبقًا للقانون، إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

-ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

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