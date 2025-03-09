الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على بائع فول متهم بتهديد مديرة إدارة العمرانية الصحية

ضبط متهم بتهديد مدير
ضبط متهم بتهديد مدير إدارة الصحة في العمرانية،فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع فول متهم بتهديد مديرة إدارة العمرانية الصحية، بالتعرض لها ومنعها من دخول الإدارة،  وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بقيامه بتهديد المبلغة.

وذلك فور أن حررت  مديرة إدارة العمرانية الصحية  محضرا رسميا اتهمت فيه بائع فول بتهديدها بالتعدي عليها وإيذائها ومنعها من دخول الإدارة الصحية، بسبب مشاجرة نشبت بين زوجته وعدد من الممرضات أثناء ولادتها في أحد المستشفيات.

وأفادت في البلاغ أنها تلقت عدة مكالمات هاتفية من المدعى عليه، هددها خلالها بإيذائها والتعدي عليها ومنعها من دخول مبنى الإدارة الصحية.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية، يفيد خلاله، بحضور مديرة إدارة العمرانية الصحية، وحررت بلاغًا ضد شخص يعمل بائع فول، لتضررها منه.

وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة البيانات الواردة في البلاغ، تم ضبط المتهم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

خريطة أماكن استخراج تراخيص السيارات بوحدات المرور المميزة والخطوات والأوراق المطلوبة

5 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي مديرة إدارة العمرانية الصحية مشاجرة
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

منتخب المحليين يتأخر 2-1 أمام جنوب إفريقيا بالشوط الأول

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

درس التراويح بالجامع الأزهر: استثمار الوقت في الطاعات سبيل الفلاح

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، الإفتاء تحسم الجدل(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية