ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع فول متهم بتهديد مديرة إدارة العمرانية الصحية، بالتعرض لها ومنعها من دخول الإدارة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بقيامه بتهديد المبلغة.

وذلك فور أن حررت مديرة إدارة العمرانية الصحية محضرا رسميا اتهمت فيه بائع فول بتهديدها بالتعدي عليها وإيذائها ومنعها من دخول الإدارة الصحية، بسبب مشاجرة نشبت بين زوجته وعدد من الممرضات أثناء ولادتها في أحد المستشفيات.

وأفادت في البلاغ أنها تلقت عدة مكالمات هاتفية من المدعى عليه، هددها خلالها بإيذائها والتعدي عليها ومنعها من دخول مبنى الإدارة الصحية.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية، يفيد خلاله، بحضور مديرة إدارة العمرانية الصحية، وحررت بلاغًا ضد شخص يعمل بائع فول، لتضررها منه.

وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة البيانات الواردة في البلاغ، تم ضبط المتهم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

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