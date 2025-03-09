هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

واجهت ميجان ماركل والأمير هاري انتقادات شديدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لابنتهما، ليليبت، دون سترة نجاة في أثناء ركوبهما القارب، احتفالًا بيوم المرأة العالمي.

استياء لرؤية الطفلة دون سترة نجاة

الصورة، التي نشرتها ميجانن عبر إنستغرام، تُظهر ليليبت، البالغة من العمر ثلاث سنوات، جالسة على حجر والدها بينما يقبّل رأسها. ومع ذلك، فقد أثار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم لرؤية الطفلة دون سترة نجاة، وهو ما يتطلبه القانون في كاليفورنيا، حيث يقيم الزوجان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ينص القانون على أن جميع الأطفال دون سن 13 عامًا مجبرون على ارتداء سترات نجاة في أثناء وجودهم على قارب متحرك بغض النظر عن حجمه.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصرف ميجان وهاري، واعتبروه "غير مسؤول" و"خطيرا".

ووصف البعض ميجان وهاري بأنهما والدان "متهوران"، مشيرين إلى المخاطر المحتملة، مثل الحوادث التي يمكن أن تحدث فجأة.

الحوادث التي يمكن أن تحدث فجأة

وبحسب موقع «إرم»، قال أحد المعلقين: حتى مالكو الحيوانات الأليفة أكثر مسؤولية من خلال وضع سترات نجاة على حيواناتهم الأليفة أثناء ركوب القوارب. في حين انتقد آخرون الزوجين بسبب تفضيلهما لأولويات أخرى بدلًا من ضمان سلامة طفلتهما.

من ناحية أخرى، دافع آخرون عن الزوجين، متكهنين بأن القارب ربما كان راسيًا في الوقت الذي تم التقاط الصورة فيه. واقترحوا أن ليليبت ربما لم تكن في خطر مباشر.

وعلى الرغم من الانتقادات، كانت الصورة جزءًا من سلسلة احتفت بالنساء القويات، بما في ذلك صورة سيلفي مع ميجان ووالدتها، دوريا راجلاند، وصورة أخرى لميجان وهاري وهما يضحكان على الشاطئ.

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