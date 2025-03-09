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حوادث

التحقيق في اتهام والدة الفنانة علا رشدي لخادمتها بسرقة 10 آلاف دولار من شقتها

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام والدة الفنانة علا رشدي خادمتها بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار من شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، والتحقق من صحة الاتهام من خلال تتبع خط سير الخادمة ومراجعة كاميرات المراقبة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول يفيد بتلقي بلاغ من والدة الفنانة علا رشدي بتعرضها للسرقة.

وبالفحص، تبين أن البلاغ تضمن اتهام والدة الفنانة لخادمتها بالسرقة، حيث اكتشفت اختفاء مبلغ 10 آلاف دولار من منزلها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الجيزة الجيزة 6 أكتوبر قسم شرطة أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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