السبت 08 مارس 2025
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حوادث

المتهم بإطلاق النيران على مديره بأكتوبر: «رفض يديني أجري اليومي»

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث إطلاق عامل بمخزن خردة النار على مالك المخزن في أكتوبر، بعد رفض الأخير منحه أجره عن العمل اليومي، وأسفر عن إصابته بطلقة في الصدر.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بإطلاق الرصاص علي مديره في العمل، بعدما رفض منحه أجره عن العمل اليومي، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة

وكان المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثانٍ، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة مالك مخزن خردة بعيار ناري في الصدر من بندقية خرطوش أطلقها عامل خردة بعد نشوب خلاف مالي بينهما، تطور إلى مشاجرة انتهت بإطلاق النار على المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

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نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة اكتوبر ثان

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