الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علا رشدي ونادين خان ضيوف أمسية ميدفست السينمائية ببورسعيد

ضيوف أمسية ليالي
ضيوف أمسية ليالي ميدفست، فيتو

يستقبل المركز الثقافي بمدينة بورسعيد ليلة سينمائية جديدة ينظمها ملتقى ميدفست يوم الخميس المقبل الموافق 11 من يوليو الجاري، في تمام السادسة مساء، وذلك ضمن فعاليات "ليالي ميدفست السينمائية".

أمسية ميدفست السينمائية 

ويحضر الأمسية كل من الممثلة علا رشدي والمخرجة نادين خان ودكتور نبيل القط إستشاري الطب النفسي، حيث سيتم خلال الملتقي عرض 4 أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

يتبعها حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة مع الدكتور ناجي شفيق مستشار الصحة العامة والمخرجة نادين خان والممثل والمغني أسامة الهادي، ويديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

 

أفلام ملتقى ميدفست 

أما الأفلام التي سيتم عرضها هم فيلم "زفة" وهو فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب، والفيلم المصري "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل، تدور أحداث الفيلم حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل. 

أما الفيلم الثالث هو فيلم أمريكي تسجيلي بعنوان "جروب"، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهًا لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي.

ويعرض أيضًا الفيلم الأردني "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.

متحف الحضارة يحتفل بمرور 100 عام على أول حفل لـ أم كلثوم

سيدة القلوب والمسرح، رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب في أمسية بهجة الروح (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أفلام ملتقى ميدفست ملتقى ميدفست المركز الثقافي بمدينة بورسعيد ليالي ميدفست السينمائية

مواد متعلقة

سميرة سعيد عن حفلها بمهرجان موازين: ليلة من ليالي العمر في مغربي الحبيب

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية رحلة العائلة المقدسة على السامر (صور)

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتهم بتسريب فيديو انهيارها

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

منوعات

المزيد

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية