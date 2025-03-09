مسلسلات رمضان 2025، خالد يوسف يشيد بمخرج مسلسل “قلبي ومفتاحه”

أشاد المخرج خالد يوسف بـ تامر محسن مخرج مسلسل “قلبي ومفتاحه”، والذي يشارك في موسم دراما رمضان الحالي 2025.

وكتب خالد يوسف في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: “عندما تجد اسم تامر محسن على عمل فني يجب أن تنتبه وتتوقف وتتأمل”.

وتابع: “في حياتنا الفنية مخرجون كثيرون كانوا مؤلفين لبعض أو كل أعمالهم ودائما كنا نلاحظ أن ذاك المخرج هو مؤلف أهم منه كمخرج أو آخر هو كمخرج أهم منه كمؤلف، وتلك تقريبا كانت قاعدة طوال أكثر من مائة عام فن سينمائي ودرامي”.

أضاف خالد يوسف: “إلى أن جاء لنا تامر محسن ليضرب هذه القاعدة فهو مبدع كمؤلف اكثر منه كمخرج وهو مخرج كبير اهم بكثير منه كمؤلف فهو تقريبا الحالة الوحيدة التي جمعت الحسنيين كما يقولون”.

واصل خالد يوسف: "تابعت معظم أعماله وكلما شاهدت أعماله عملا وراء عمل اتأكد من هذه النتيجة التي وصلت لها فهنيئا لنا نحن مشاهدي اعماله بهذه المتعة التي نحظي بها في كل اعماله، وعمله الأخير قلبي ومفتاحه من الأعمال الرقيقة انسانيا والمعالجة الدرامية مصنوعة بحبكة كبيرة وبحرفية عالية وبواقعية فذة وكعادة كل اعمال تامر محسن -كما قلت من قبل - مكمن الابهار الموجود بها سببه الاساسي فرط طبيعته وصدقه الفني فلا بوجد اي محاولة (للحزق) ولا استعراض عضلات، فلا حزق في الدراما ولا صريخ في التمثيل ولا افتعال في المونتاج ولا في الموسيقي ولا تعمد لعمل حركة كاميرا مبهرة تتوقف امامها..ولا افتعال مواقف او مشاهد درامية مؤثرة.

وتابع: باختصار لا تشعر بيد الصانع وانت تشاهد العمل.. وهذا هو الف باء الفن.. تهنئة من القلب لكل صناع المسلسل، المونتيرة سلافة نور الدين المصور هيثم حسني، ومهندس الديكور احمد فايز والموسيقار ساري هاني والمنتج سعدي جوهر والشركة المتحدة، والممثلون اسر ياسين -مي عز الدين -محمد دياب -اشرف عبد الباقي -احمد خالد صالح -محمود عزب -عايدة رياض.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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