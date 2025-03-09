مسلسلات رمضان 2025، قلبي ومفتاحه ملحمة فنية راقية بعيدًا عن دراما العنف والدم

منذ عرض الحلقة الأولى، واتضح أن مسلسل قلبي ومفتاحه، سيكون مختلفا وذا طابع خاص، عن باقي مسلسلات رمضان.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه يخطون قلوب المشاهدين

وما يجعل مسلسل قلبي ومفتاحه، مختلفا عن باقي الأعمال الرمضانية، هو طاقم العمل المتكامل، بقيادة المخرج تامر محسن، الذي أبدع في وصغ الممثل المناسب في الدور المناسب، ما جعل المسلسل يظهر وكأنه سيمفونية عبقرية من الأداء التمثيلي.

أظهر الممثل آسر ياسين نضجا غير طبيعي، في أدائه التمثيلي، من خلال دور عزت في مسلسل قليي ومفتاحه، فعند مشاهدتك لآسر علي الشاشة، تشعر كمشاهد بالإنتماء له، وتتمني له النجاح في علاقة حبه مع مي عز الدين، القمر الذي يطل علينا كل فترة ولا نكتفي منه، فبعد آدائها العبقري في مسلسل جزيرة غمام، تأتي مي هذا العام وتثبت أنها ممثلة عملة نادرة بدور “ميار”، الزوجه المغلوبة علي آمرها من زوجها، الرجل الخائن، سريع الطلاقات، العصبي، الحنين بطريقته الخاصة، والذي أبدع فيه تجسيده الممثل دياب، الذي لم يخيب ظن المشاهدة فيه ولو مرة واحدة، ونجح دياب بشخصيه أسعد، في جعل المشاهد يكره، ويتمني الكوارث له، حتي تكمل قصة حب عزت وميار.

وأبدع المخرج تامر محسن، أيضا في اختيار ممثلين الأدوار الثانية، فأخرج أشرف عبد الباقي، من عباءة الكوميديا، لدور درامي، ذو أحاسيس مختلفة وصعبة، مثل ما فعل مع الكوميديان الشهير محمود عزب، الذي جعله شخص جديد تماما، لا يمكن أن تصدق انه كوميديان في الأساس، بسبب الكم الهائل من الهم ومشاعر الحزن الذي تتجسد واضحة علي وجه، بسبب حبه لـ عايدة رياض، التي ابدعت هي الأخري، في دور أم أسعد، والزوجة العجوز التي تحلم بفرصة ثانية للحياة مع أشرف عبد الباقي.

قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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