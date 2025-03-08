طالب يسأل: ليه فيه أوقات مينفعش الصلاة فيها؟ علي جمعة يكشف السبب

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

أوقات لا يستحب فيها الصلاة

تساءل شاب: فيه أوقات ما ينفعش أصلي فيها.. ليه؟

وأجاب مفتي الجمهورية الأسبق: فيه أوقات النبي نهى عنها لأنها كان فيها تشبه بعباد النجوم والكواكب والشمس والقمر وهكذا، وكانت هذه أشياء شائعة فنهى عن الصلاة بعد الفجر وعند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند الاستواء، وبعد العصر.. الاستواء معناه أن الشمس تكون عند درجة 90 في السماء.. عند 91 يؤذن الظهر، القبة السماوية 180 درجة.. فما تطلع الشمس عند الشروق لغاية 90، يحصل الاستواء، وهو متعلق بالظل.. لما أغرس عمود أو عصا في الأرض، الشمس وهي طالعة من الشروق الظل بتاع العصا في الغروب، ويزداد لغاية ما يبقى في حاجة اسمها الفيْء، الفيء يبدأ ينعكس الناحية التانية، ويزيد.. لغاية ما يبقى العصاية مثل العصا يؤذن الظهر، ولما يبقى قدها مرتين يؤذن العصر.. وبعدين الغروب.

القضية دي كلها التي شهدناها بأعيننا حسا، لها علم اسمه "علم الهيئة"، يدرس المواقيت وغيرها.. فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة بعد الفجر وعند الاستواء وبعد العصر، وهذا النهي يخللي الصلاة مكروهة.

الزي المخصص للصلاة

وسألته طالبة: بالنسبة للزي بتاع الصلاة، باكون في المدرسة، باصلي بالبنطلون، أحيانا مش بيكون معايا خمار ولا إسدال.. هل صلاتي جائزة؟

أجاب الدكتور علي جمعة: صلاتك جائزة وصحيحة.

وتساءلت طالبة أخرى: لو أنا في البيت، هل فرض أن أصلي بإسدال، وللا ممكن بالبنطلون؟

وشرحت مقصدها: هاصلي بحجاب مع بنطلون مش إسدال.

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الإسدال ده للستر.. مسألة فيها خفة، فيه يسر، يوضع في الشنطة، تلبسيه وتخلعيه بسهولة.. لكن عورة المرأة في الصلاة، ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. وعورتها خخارج الصلاة؛ ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. ما ينفعش تصلي بشيء شفاف.. يظهر لون البشرة.. وما ينفعش يكشف عن شيء سوى الوجه والكفين، لما تخرجي برة نضيف "التحيز".. البنطلونات اللي لابسينها مفيهاش تحيز.. التحيز ده في "الاستريتش".. التحيز لا ينفع أن يكون حجابا، لكن في الصلاة الوصف ليس مطلوبا.. لو صليتي بشيء واصف فإنه يجوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.