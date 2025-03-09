الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، محروس يعلن قائمة منتخب الناشئين لخوض وديتي إسبانيا والبرتغال

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن طارق محروس مدرب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد قائمة المنتخب  المسافرة إلى إسبانيا والبرتغال استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر  خلال شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب الناشئين مع اسبانيا والبرتغال وديا يومي 12 و13 مارس الجاري.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كل من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر للناشئين طارق محروس الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قائمة المنتخب

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر السيدات

بعد 85 يومًا، الخلافات تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

كرة اليد، الأهلي يواجه سموحة في نهائي كأس السوبر للسيدات

كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في تاسع جولات دوري المحترفين
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية 2025

منوعات

المزيد

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

طالب يسأل: هل تعليق الصور في البيت يمنع الملائكة من دخوله؟ علي جمعة يجيب

معجزات الرسول، نخل سلمان الفارسي أثمر في عام واحد

المزيد
الجريدة الرسمية