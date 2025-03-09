الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر السيدات

كرة اليد سيدات، فيتو
كرة اليد سيدات، فيتو

 كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الأحد أمام نظيره سموحة في نهائي كأس السوبر المحلي للموسم الحالي. 

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء بصالة حسن مصطفى المغطاة في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور مجلس إدارة اتحاد اليد لتسليم الجوائز الخاصة بالبطولة عقب انتهاء المباراة.

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