الإسكان توافق على تخصيص أراضي وشقق بقيمة 2.8 مليار جنيه بالمنيا الجديدة

أكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

وانتهت الوزارة من تخصيص قطع اراضى ووحدات سكنية خلال العام المالي الحالي بإجمالي قيمة 2.8 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وباعت الوزارة قطع أراضِ بالدولار الأمريكي بقيمة 38 مليون دولار بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي، بحسب المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات الإدارية

وقام الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية والدكتور محاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية بالقطاع ومجموعة عمل المتابعة الدورية لإدارات الشئون العقارية بأجهزة المدن الجديدة، بزيارة إلى مدينة المنيا الجديدة لمتابعة إجراءات التصرفات العقارية وحجم مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، بجانب متابعة تنفيذ التيسيرات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة للعملاء، وذلك بحضور، ومسئولو الجهاز.

ووجه الدكتور حسن الشوربجي، ببذل مزيد من الجهد لجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات الإدارية، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات القانونية للإدارة العقارية في إخطار المستثمرين المخصص لهم قطع الأراضي بالجنيه والدولار بقرارات مجلس إدارة الهيئة فور وصولها للجهاز، وكذا تحصيل قيمة استكمال جدية الحجز خلال المواعيد المقررة، وتحصيل غرامات التأخير في استكمال جدية الحجز والتحصيلات بصفة عامة.

كما تم أيضًا خلال الزيارة، الاطلاع على التنازلات التي تقدم بها العملاء خلال التيسيرات الممنوحة بتخفيض قيمة مصاريف التنازل، وتبين بأن المتحصل خلال 5 أشهر فترة التيسيرات يوازي ما تم تحصيله خلال مدة عام كامل سابق على التيسيرات.

موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتنوعة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا في ختام جولته بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة العلمين الجديدة - رأس الحكمة - المنطقة غرب الضبعة - مارينا ٨)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي، عن المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال المرافق بمنطقة رأس الحكمة والمشروعات الجارية بالمنطقة بكل القطاعات بها، واستعرض الوزير مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، وشبكة الطرق الرئيسية، موجها بالتشديد على الشركات المنفذة بالالتزام بالتوقيتات المحددة.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

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