تنفيذ مشروعات صرف صحي بالمنوفية ممولة من البنك الدولي بقيمة 700 مليون جنيه

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية خلال العام المالي الحالي، وكذا موقف الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين بالمحافظة، ومنظومة العمل بها.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بواسطة الشركة، ومراعاة المستويات القياسية في أعمال التشغيل والصيانة بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها بمشروعات المرافق، لافتًا الى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، السعي إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتعزيز البنية التحتية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لضمان استدامة الخدمات وتحسين مستواها، والتركيز على الحلول المبتكرة والاستثمارات الفعالة بقطاع المرافق الحيوي.

واستعرض المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات والأنشطة التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات صرف صحى ممولة من البنك الدولي بقيمة 700 مليون جنيه، ومشروعات صرف صحى ومياه ممولة من المحافظة بقيمة 17.40 مليون جنيه، ومشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد بقيمة 155.90 مليون جنيه، بإجمالي أطوال شبكات مياه بلغت 41 كم، وشبكات صرف صحي 10 كم، وإحلال وتجديد 26 محطة تنقية مياه، وإحلال وتجديد 12 محطة معالجة صرف ورفع.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أن المشروعات شملت: مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية الماي مركز شبين الكوم، وتوصيل الصرف الصحي وتمديد شبكات الانحدار بخط طرد وإنشاء محطة رفع كفر شنوفه بشبين الكوم، وإحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات رفع قويسنا رقم 3 و4 بإجمالي أطوال 3 كم، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد 37 بئرا بنواحي المحافظة، وإنشاء محطة رفع لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالراهب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المستدام لخدمة المناطق الريفية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لخدمة 16 قرية، و16 تابعا بمركز تلا لخدمة 180 ألف نسمة.



وأشار إلى أنه في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، تم تطوير ورفع كفاءة مرشحات محطات ( طوخ دلكة البحاري، الدبايبة البحاري، بركة السبع، طملاي )، وإحلال وتجديد خط الروبة بمحطة شبرا بخوم، وتطوير ورفع كفاءة مروقات محطة ( طوخ دلكة، محطة سرس الليان )، وتغيير الوسط الترشيحي ورفع كفاءة مرشحات محطات ( الدبايبة، طملاي، كفر الخضرة، طوخ دلكة، ميت موسى )، وإحلال وتجديد خط الغسيل وخط الروبة بمحطة مليج المرشحة، وتغيير كابلات الضغط المنخفض وعمل مجاري للكابلات بمحطة مياه الدبايبة وتغيير وإحلال وتجديد عمود طلمبة الروبة بمحطة مياه شبين الكوم البحاري.

وأضاف، تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي بقرى مركز منوف بطول 2630 مترا، والممول بمنحة الإتحاد الأوروبي كمرحلة أولى، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة بأطوال 27 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأعمال الكهروميكانيكية بعدد 7 محطات صرف، و5 محطات رفع، ورفع كفاءة الأعمال المدنية بـ 4 محطات معالجة، و3 محطات رفع.

وأكد رئيس الشركة أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 1300 وصلة مياه شرب ليصل الإجمالي إلى 10782 وصلة منزلية، بالإضافة إلى استكمال مد خدمة الصرف الصحي بالشوارع التي عرضها أقل من 2.2 متر.



ونوه عن أنه تم حصول محطات الدبايبة المرشحة والفرعونية المرشحة وشبين الكوم البحاري على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي SOP وتعليمات الصيانة القياسية SMP لجميع محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وأكد أنه في إطار تنفيذ الشركة لخطة التحول الرقمي تماشيًا مع الاتجاه العام للدولة، نجح قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي فى شراء تراخيص قواعد البيانات والتطبيقات المستخدمة لتأمين البيانات وضمان التكامل والأمان والأداء المميز وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لجميع التطبيقات المستخدمة والمطورة، وإعداد سيرفرات HCI واستخدام تكنولوجيا disaster recovery لحماية الشركة من الكوارث، وتفعيل وتشغيل Vsphere DRS & Vsphere HA الذي يتيح نقل جميع التطبيقات والسيرفرات الافتراضية إلى الخادم تلقائيا بالإضافة إلى تفعيل تطبيق الموبايل بياناتي الخاص ببيانات العاملين بالشركة والافرع التابعة، وكذلك تفعيله على الموقع الالكتروني للشركة باسم خدمات العاملين.



ولفت رئيس الشركة إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات مجهزة متنقلة، لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أي شكوى، حيث تم رفع نحو 103 آلاف عينة من جميع محطات المياه بنسبة مطابقة 99.68٪ ورفع عدد 7950 عينة من جميع محطات معالجة الصرف الصحي خلال هذا العام، فضلًا عن حصول الإدارة العامة للجودة والبيئة على المستوى الأول بين الشركات التابعة من خلال تقييم الشركة القابضة وحصول 3 محطات مياه على شهادة سلامة ومأمونية المياه، وحصول 3 محطات معالجة على شهادة سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي

وقال: يسعى القطاع التجاري لتحقيق أهداف الشركة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع 101 ألف عداد منزلي، و4735 عداد مسبق دفع حكومي، وتوفير وبيع 121,876 قطعة موفرة للجهات الحكومية والمواطنين، مشيدًا بالنجاح الذى حققه مركزا خدمة العملاء بشبين الكوم وبركة السبع في التأهل لجائزة التميز الحكومي ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية.



وتابع أنه من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، نفذ قطاع الموارد البشرية عدد 293 دورة لتدريب ما يعادل 3882 متدربا فعليا بمختلف التخصصات بالشركة من خلال مركز التدريب الحاصل على تجديد شهادة اعتماد من المجلس الوطني للتدريب والتعليم وتجديد الاعتماد لشهادة iso 9001/2015 الجودة.

وأكد، أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125 والذي نجح في الرد على 70 ألف شكوى، تنوعت بين 38707 شكاوى مياه، و31641 شكوى صرف، و971 شكوى جودة، و1654 شكوى محاسبة، و10 شكاوى مشروعات، كما بلغت جملة الشكاوى الواردة لشركة المنوفية بمختلف المواقع الالكترونية والصحف الورقية وشكاوى البوابة الحكومية ووزارة الإسكان وشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين 2205 شكاوى، وتم التعامل معها.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تنفيذا لخطة التوعية والمشاركة المجتمعية تم تنفيذ ٢٠٠٠ نشاط توعوي لـ ٥٦٠ ألف مستفيـد، وتنفيذ ٢٥ بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية المتعاونة في مجال مياه الشرب وتنفيذ عدد ١٥٦٠ وصلة للأسر المتعففة بإجمالي 3.8 مليون جنيه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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