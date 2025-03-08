خبير يكشف مفاجأة بشأن أسعار العقارات ويوجه نصيحة حال الشراء

أسعار العقارات، قال محمد الدهشوري، الخبير العقاري، إن تحديد قيمة العقار يكون في البداية بمعرفة قيمة مدخلات البناء، وهذا العنصر الرئيسي في تحديد التكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة العقار ارتفعت بصورة مقاربة لما حدث في تغيير سعر الصرف.

ارتفاع أسعار العقارات

وأضاف، أن الوحدة التي كانت تُباع بـ100 ألف دولار تباع الآن بنفس القيمة، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الصرف، ففي الماضي كانت تُباع هذه الوحدة بـ1.5 مليون، والآن تباع بـ5 ملايين.

نصيحة عند شراء العقارات

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم” أن شراء العقار إذا كان بغرض الاستثمار فمن الضروري شرائه في منطقة واعدة مستقبلًا، أو منطقة تجارية أو بجانب مكان شهير، ويفضل الأماكن التجارية والإدارية، لأنها تخضع للتطورات في المنطقة.

ولفت إلى أن نظام التقسيط الموجود الآن لـ شراء العقار يوسع شريحة المخاطبين، حيث يستطيع الشخص دفع مقدمة صغيرة، وتقسيط ثمن العقار على 10 أو 12 عامًا.

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