السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خبير يكشف مفاجأة بشأن أسعار العقارات ويوجه نصيحة حال الشراء

اسعار العقارات، فيتو
اسعار العقارات، فيتو

أسعار العقارات، قال محمد الدهشوري، الخبير العقاري، إن تحديد قيمة العقار يكون في البداية بمعرفة قيمة مدخلات البناء، وهذا العنصر الرئيسي في تحديد التكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة العقار ارتفعت بصورة مقاربة لما حدث في تغيير سعر الصرف.

 

ارتفاع أسعار العقارات 

وأضاف، أن الوحدة التي كانت تُباع بـ100 ألف دولار تباع الآن بنفس القيمة، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الصرف، ففي الماضي كانت تُباع هذه الوحدة بـ1.5 مليون، والآن تباع بـ5 ملايين.

 

نصيحة عند شراء العقارات 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم” أن شراء العقار إذا كان بغرض الاستثمار فمن الضروري شرائه في منطقة واعدة مستقبلًا، أو منطقة تجارية أو بجانب مكان شهير، ويفضل الأماكن التجارية والإدارية، لأنها تخضع للتطورات في المنطقة.

ولفت إلى أن نظام التقسيط الموجود الآن لـ شراء العقار يوسع شريحة المخاطبين، حيث يستطيع الشخص دفع مقدمة صغيرة، وتقسيط ثمن العقار على 10 أو 12 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العقارات ارتفاع أسعار العقارات سعر الصرف العقارات نظام التقسيط بالعقارات شراء العقار

مواد متعلقة

قانون الضريبة على العقارات، ضوابط تشكيل لجان الطعون

تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق العقارات العالمية.. مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة في القطاع.. وإنشاء وتطوير 20 مدينة جديدة يعزز الاستثمار

غرفة صناعات مواد البناء تنفي علاقتها بارتفاع أسعار العقارات
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

شريف إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية

منوعات

المزيد

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

المزيد
الجريدة الرسمية