اعترافات المتهمين بقتل عطار بولاق الدكرور

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل أحد أشهر العطارين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق ارتكابهم الجريمة بإطلاق الرصاص على المجني عليه أثناء جلوسه أمام محل عطارة يملكه، بدافع الثأر، واعترف المتهم الرئيسي باشتراكه مع نجل عمه في قتل المجني عليه، حيث قام المتهم الثاني بمراقبة المجني عليه بينما قام المتهم الرئيسي بإطلاق الرصاص عليه، وأرشدوا عن مكان السلاح الناري المستخدم في الحادث.



تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن إطلاق نار وسقوط قتيل.



على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى موقع الحادث، حيث تبين مقتل صاحب محل تجاري (52 عامًا) إثر إصابته بأربع طلقات نارية.



وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الجريمة عاملين، قام أحدهما بإطلاق النار على المجني عليه باستخدام طبنجة، بينما تولى الثاني مراقبة المكان وتأمين هروبه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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