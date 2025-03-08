السبت 08 مارس 2025
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حوادث

القبض على لص حاول سرقة فيلا رجل أعمال شهير في بولاق

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت أجهزة البحث بمديرية أمن الجيزة القبض على لص خلال محاولة سرقة فيلا رجل أعمال شهير بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وورد بلاغ لمدير مباحث الجيزة من أفراد أمن فيلا رجل أعمال شهير بالقبض على لص أثناء محاولته سرقة الفيلا، وانتقلت قوات الأمن وقبضت على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور للتحقيق معه. 

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة للوقوف لكشف ملابساتها.

 

العثور على جثة بالمهندسين

وعلى جانب آخر تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أهالي بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء شروعه في سرقة وحدة تكييف صعقته الكهرباء فأودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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اجهزة البحث عضو بمجلس النواب مباحث الجيزة رجل اعمال

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