الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

3 قرارات عاجلة من النيابة في حادث طعن شاب دافع عن خطيبته في بولاق الدكرور

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة التحقيق في حادث طعن شاب دافع عن خطيبته من المعاكسة، وأصيب بطعنة في الفخذ خلال مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن المصاب كان يدافع عن خطيبته بعد تعرضها للمعاكسة من قبل المتهم، وأثناء معاتبته له، تطورت الأمور إلى مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج مطواة وطعن الشاب قبل أن يفر هاربًا.

 

طعن شاب دافع عن خطيبته من المعاكسة


تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم، ووجود مصاب.


على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة عامل بجروح قطعية إثر تعدي بسلاح أبيض.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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