محافظ الإسماعيلية يتابع القافلة الطبية بقرية الجرايشة في أبوصوير (صور)

الكشف على ٤٨٥ مواطنًا من خلال ٨ عيادات تخصصية خلال اليوم الأول للقافلة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إقبال المواطنين بالقافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية الجرايشة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

تفقد سير العمل بالقافلة

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة فى الإسماعيلية على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الجرايشة، كما التقت مع أعضاء الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

تكثيف توعية السيدات بالخدمات الإنجابية

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على تكثيف التوعية للسيدات بخدمات الصحة الإنجابية التى تقدمها عيادة تنظيم الأسرة بالقافلة وعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان؛ بهدف تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

اجمالى عدد المتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت ٤٨٥ مواطن خلال اليوم الأول، من خلال ٨ عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

ومن جهة أخرى تستقبل القافلة الطبية المواطنين غدًا الأحد ٩ مارس الجاري وذلك بقرية الجرايشة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٩٧ مواطنًا بعيادة الباطنة، ٢٥ مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد ١٧ سيدةً بعيادة النساء، و٥٩ مواطن بعيادة العظام، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٢ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١١٦ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٣٦ حالةً، بينما استقبلت عدد ١٨ بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٣٥ حالة، وعدد ٤٥ حالة بعيادة الجلدية، وأخيرًا عيادة المسالك البولية استقبلت ٢٤ مواطن فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



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