السبت 08 مارس 2025
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محافظات

بدء أعمال التجميل بشارع عرابي في محافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو

قام حي أول في مدينة الإسماعيلية بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل باستكمال أعمال التطوير بشارع عرابي بوسط المدينة.

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صيانة المسطحات الخضراء 

وشملت الأعمال توفير ثلاث عربات من الرمال لتسفيف الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى كميات من سوبر الفوسفات والعناصر الغذائية الكبرى، بهدف صيانة المسطحات الخضراء وتغذيتها لمقاومة الصقيع والحفاظ على لونها الأخضر. 

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو

توفير سيارات لرى المسطحات الخضراء 

وأشار أمير عبد الله رئيس حي أول بمدينة الإسماعيلية، بأنه تم الدفع بعدد من سيارات النافوري لعملية الغمر، لضمان الري الكافي للمزروعات. 

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو

أعمال صيانة كاملة بأحواض الزهور 

ومن جانبها أكدت المهندسة تغريد أبو السعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن فريق العمل قام بأعمال صيانة كاملة لأحواض الزهور والنباتات، بما في ذلك نباتات "الدرونتا" و"الألنتيرا" وأشجار "الأريكا"؛ وذلك للحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها في الفترة السابقة.

 

وأضافت أنه تم متابعة أعمال التجميل والصيانة بميدان الملك فهد، التابع لحي أول، للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال سابقة من قبل مديرية الطرق.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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