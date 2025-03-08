تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سقوط فتاة من شرفة منزلها بأوسيم

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سقوط فتاة من شرفة مسكنها بدائرة مركز شرطة أوسيم، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث لبيان سبب الوفاة.

وأنهت فتاة حياتها قفزًا من الطابق الرابع بعد اكتشاف شقيقها علاقتها العاطفية بشاب أثناء محادثة هاتفية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بانتحار فتاة 20 سنة قفزًا من الطابق الرابع بدائرة القسم، بسبب اكتشاف شقيقها علاقة عاطفية لها مع شاب أثناء تحدثها معه هاتفيًّا، وتولت النيابة التحقيق.

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