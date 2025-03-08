أخبار مصر اليوم، قرينة السيسي تلتقي سيدات مصريات ملهمات، مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا بسبب الإضراب، 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بـ مسبقة الدفع

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قرينة السيسي تلتقي مجموعة من السيدات المصريات الملهمات

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا بسبب الإضراب

أعلنت مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها رقم MS785/6التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS787/8التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS731/2التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلي القاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد غدا الأحد.

يرجون تجارةً لن تبور، آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر (صور)

في أجواء إيمانية رمضانية، اصطف آلاف المصلين في رحاب الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، يؤدون صلاتي العشاء والتراويح، راجين رحمة الله وتجارةً لن تبور، ومستبشرين ببركات الشهر الفضيل.

20 مارس بداية فصل الربيع فلكيا

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن موعد الاعتدال الربيعى حيث تشرق الشمس في 20 مارس من نقطة الشرق تماما، وتغرب في نقطة الغرب تماما وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، فيتساوى كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) ويحدث الاعتدال الربيعى.

للتيسير على ركاب المترو، طرق حجز التذاكر الخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

السيسي: المرأة المصرية الشريكة الفاعلة بمسيرة التنمية والبناء وسند وطنها في كل الظروف

أكد الرئيس السيسي أن المرأة المصرية رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بآخرى مسبقة الدفع، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين التغذية الكهربائية للمواطنين والقضاء علي ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

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