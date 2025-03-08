يرجون تجارةً لن تبور، آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر (صور)

في أجواء إيمانية رمضانية، اصطف آلاف المصلين في رحاب الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، يؤدون صلاتي العشاء والتراويح، راجين رحمة الله وتجارةً لن تبور، ومستبشرين ببركات الشهر الفضيل.



صلاة التراويح في الجامع الأزهر



وامتلأت أروقة الجامع الأزهر بالمصلين من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الذين جاءوا من شتى بقاع الأرض ليشاركوا في هذه الأجواء الرمضانية الفريدة، حيث علت أصوات التلاوة بالقراءات المتواترة، وتجلى المشهد في صورة روحانية تفيض بخشوعٍ وأخوةٍ في رحاب بيت الله العتيق.





وشهدت الليلة مشاركة عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، يتقدمهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر،، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إضافة إلى عدد من أساتذة جامعة الأزهر وطلابها





ورفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، القارئ والإمام بالجامع الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الأنعام، بإمامة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري، القارئ والإمام بالجامع الأزهر، الذي قرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.



وتنطلق أصوات التلاوة بخشوع من سورتي الأنعام والأعراف في صلاة التراويح، حيث يؤم المصلين نخبة من قرّاء الأزهر الشريف: الشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمنطقة وعظ الغربية، قارئًا برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والشيخ محمد سالم عامر، القارئ والإمام بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام أبي الحارث عن الإمام الكسائي، والشيخ رضا رمضان عبد الجواد، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم الكوفي.





وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بثها عبر عدد من القنوات الفضائية، من بينها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، وإذاعة القرآن الكريم.



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك، بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار دور الأزهر الشريف الدعوي والتوعوي لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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