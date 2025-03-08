السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا بسبب الإضراب

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها رقم MS785/6 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS787/8 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلى القاهرة والرحلات رقم MS731/2 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلي القاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025 والذي يؤثر على عدد من المطارات من بينها فرانكفورت وميونخ وبرلين ودسلدورف. 

لذا تهيب مصر للطيران عملائها الذين كان من المقرر سفرهم على هذه الرحلات ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر

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