الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بآخرى مسبقة الدفع، وذلك في أطار خطة الوزارة لتحسين التغذية الكهربائية للمواطنين والقضاء علي ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

أسباب تؤدي لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بآخرى مسبقة الدفع

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عده شروط يتم على أساسها استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بآخرى مسبقة الدفع وهي كالتالي:

تآخر دفع فاتورة الاستهلاك المنزلي لأكثر من شهرين متتاليين

منع مندوبى شركات التوزيع من المراقبة والتفتیش على إجراءات وتوصيلات الحصول على الكهرباء

قيام المستلم بهدم أو إزالة العقار محل التعاقد وفقا لعقود التغذية الكهربائية

الحصول على التيار من خلال التوصيل المباشر

إمداد الغیر بالكهرباء عن طريق التوصيلات غير القانونية

في حالة قيام المواطن بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجيل الاستهلاك

في حالة القيام بعمل إخلال عمدي في العدادات

زيادة الأحمال عن القدرات المتعاقد عليها.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تهدف لتغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع للتحكم ومتابعة الاستهلاك بدون الحاجة إلى مرور المحصل أو الكشاف وذلك لضمان استقرار واستدامة التيار، وضمان تحسين الخدمة وخفض نسب الأعطال.



تغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية القديمة بعدادات مسبقة الدفع

وعددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مميزات العدادات مسبقة الدفع حيث يمكن من خلاله متابعة الاستهلاك الخاص بالمواطن وترشيد الاستهلاك وتجنب تراكم فواتير الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي والتحكم في الاستهلاك عن طريق المتابعة وخفض نسب الأعطال.

طريقة حساب شرائح الكهرباء العدادات الكودية القديمة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة محاسبة المواطنين من مالكي العدادات الكودية القانونية والعدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع واحدة ومعلنة طبقا لـأسعار شرائح الكهرباء المطبقة والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها من شهر أغسطس الماضي وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.

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