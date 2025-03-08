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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد غدا الأحد.

بشرى سارة بشأن الطقس بدءا من الغد

حالة الطقس اليوم السبت 8 -3- 2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
 

 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

شمال الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:14
 

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