أستون فيلا يحقق فوزا صعبا على برينتفورد 1-0 في الدوري الإنجليزي (صور)
حقق فريق أستون فيلا فوزا صعبا على نظيره برينفتورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جريفين بارك الجولة 28 من الدوري الإنجليزي .
جاء هدف أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 48.
تشكيل أستون فيلا ضد برينتفورد
تشكيل برينتفورد ضد أستون فيلا
مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي
السبت 8 مارس 2025
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - (1-0)
برايتون ضد فولهام - (2-1)
كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - (1-0)
ليفربول ضد ساوثهامبتون - (3-1)
برينتفورد ضد أستون فيلا (0-1)
وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء
الأحد 9 مارس 2025
تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا
توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا
مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء
الإثنين 10 مارس 2025
وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء
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