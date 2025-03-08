السبت 08 مارس 2025
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رياضة

أستون فيلا يحقق فوزا صعبا على برينتفورد 1-0 في الدوري الإنجليزي (صور)

أستون فيلا وبرينتفورد
أستون فيلا وبرينتفورد

حقق فريق أستون فيلا فوزا صعبا على نظيره برينفتورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جريفين بارك الجولة 28 من الدوري الإنجليزي .

جاء هدف أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 48.

تشكيل أستون فيلا ضد برينتفورد

الصورة

تشكيل برينتفورد ضد أستون فيلا 

الصورة

 

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - (1-0)

برايتون ضد فولهام - (2-1)

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - (1-0)

ليفربول ضد ساوثهامبتون -  (3-1)

برينتفورد ضد أستون فيلا (0-1)

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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أستون فيلا برينتفورد أستون فيلا وبرينتفورد الدوري الانجليزي أولي واتكينز

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