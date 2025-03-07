كلاسيكو الدوري الإنجليزي، موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد للفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح آرسنال لتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد آرسنال

ويقام لقاء آرسنال مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط من خلال قناة beIN Sports HD 1.

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