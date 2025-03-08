بعد هدفه في ساوثهامبتون، محمد صلاح ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، انفرد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بالمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول، عبر التاريخ في جميع البطولات.

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك ساوثهامبتون اليوم، في المباراة التي تجمعهما بالدوري الممتاز ليصل للهدف رقم 242 لينفرد بالمركز الثالث.

ويتقدم ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بعد مرور 80 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين الآن على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل نونيز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 52، فيما ضاعف محمد صلاح النتيجة بالدقيقة 55 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.

هدف ساوثهامبتون في شباك ليفربول

وسجل ويليام سمولبون الهدف الأول لـ ساوثهامبتون في شباك فريق ليفربول، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: رايان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كويمين كيليهير، كوانساه، أندي روبرتسون، جيمس ماكونيل، أليكسس ماك أليستر، واتارا إندو، هارفي إليوت، فريدريكو كييزا.

تشكيل ساوثهامبتون ضد ليفربول

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 12 مباراة ضد ساوثهامبتون دون مباراة اليوم، ساهم خلالها في تسجيل 13 هدفا، بعدما أحرز 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، علما بأنه أحرز هدفين في فوز الفريق الأحمر 3-2 على الفريق الملقب بـ(القديسين) في مباراة الفريقين بجولة الذهاب للبطولة، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، على ملعب سينت ماري.

وخلال اللقاءات الـ12 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 10 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

ويسعى محمد صلاح، إلى العودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته بشكل أكبر والاقتراب خطوة أكثر نحو لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ساوثهامبتون، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، حيث خاض مباراة أكثر، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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