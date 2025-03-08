مواجهات حاسمة في الجولة 28 من البريميرليج، ليفربول بستضيف ساوثهامبتون، مان سيتي يصطدم بـ نوتنجهام، وكلاسيكو الآرسنال ومانشستر يونايتد

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط منافسة شرسة في مختلف المراكز.

ليفربول ضد ساوثهامبتون

حيث يستضيف ليفربول، الذي يسعى إلى استعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة، فريق ساوثهامبتون المتعثر السبت، ضمن منافسات الجولة 28 للمسابقة.



ويتربع ليفربول على القمة حاليًا برصيد 67 نقطة من 28 لقاء، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه آرسنال، الذي خاض 27 مباراة، فيما يقبع ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، وبات مرشحا بقوة للعودة مرة أخرى لبطولة دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).



ويأمل ليفربول في الخروج بفوز كبير وبأقل مجهود، للحصول على دفعة معنوية جيدة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يكفيه خلاله التعادل من أجل الصعود لدور الثمانية في المسابقة القارية، عقب فوزه 1-0 على فريق العاصمة الفرنسية، الأربعاء، في مباراة الذهاب.



كما يدرك لاعبو ليفربول أن الحصول على النقاط الثلاث، يقوي كثيرًا من آماله في الفوز باللقب هذا الموسم ومعادلة الرقم القياسي، الذي يحمله مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة، الذي فاز بالمسابقة 20 مرة، في ظل تبقي 9 لقاءات أمامه بالبطولة، بعد مواجهة السبت.

كلاسيكو آرسنال ومانشستر يونايتد

ويأمل ليفربول في الفوز باللقاء من أجل توسيع فارق النقاط أمام آرسنال، وتوجيه المزيد من الضغط على الفريق اللندني، الذي يخوض مواجهة من العيار الثقيل في تلك المرحلة ضد مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد.



ودائمًا ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة والندية، حيث ستكون هذه هي المواجهة الثالثة بينهما في كل المنافسات هذا الموسم، إذ فاز آرسنال 2-0 في لقائهما بجولة الذهاب للمسابقة في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتصر مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، على الفريق الملقب بـ (المدفعجية) بالدور الثالث لكأس إنجلترا قبل شهرين.



ويطمع آرسنال في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال المرحلتين الماضيتين، عقب خسارته أمام ضيفه ويستهام، وتعادله مع مضيفه نوتينجهام فورست.



ويخوض آرسنال اللقاء منتشيًا بانتصاره الكاسح 7-1 على مضيفه إيندهوفن الهولندي، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث يطمح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق البناء عليه أمام مانشستر يونايتد، الذي يعاني من النتائج المهتزة هذا الموسم.



وابتعد مانشستر يونايتد مبكرًا عن صراع المنافسة على اللقب، حيث يحتل حاليا المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، كما وجه صدمة لجماهيره بخروجه من دور الـ16 لبطولة كأس إنجلترا، التي توج بلقبها في الموسم الماضي، عقب خسارته أمام ضيفه فولهام بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.



وأبقى مانشستر يونايتد على آماله في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ16 للبطولة، لكنه يرغب الآن في وضع حد لتفوق أرسنال عليه في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة أمام فريق أرتيتا، حيث يرجع آخر فوز حققه على منافسه بالمسابقة إلى 4 سبتمبر حينما انتصر 3-1 على ملعب أولد ترافورد، الذي يستضيف اللقاء المقبل بينهما.



وتمتاز لقاءات الفريقين بالعراقة، حيث بدأت مبارياتهما في أكتوبر عام 1894، لكن مانشستر يونايتد يمتلك الأفضلية في مواجهاتهما السابقة.



وخلال 243 مباراة أقيمت بين الناديين في جميع البطولات، حقق مانشستر يونايتد 99 فوزا، مقابل 90 انتصارات لآرسنال، فيما خيم التعادل على 54 لقاء.



وأحرز لاعبو آرسنال 347 خلال لقاءات الفريقين الماضية، بينما سجل لاعبو مانشستر يونايتد 365 هدفًا.



وفيما يتعلق بمباريات الفريقين ببطولة الدوري، تحمل المواجهة القادمة الرقم 212 في لقاءاتهما بالمسابقة العريقة، حيث حقق مانشستر يونايتد 85 فوزًا وأحرز لاعبوه 315 هدفًا، في حين انتصر أرسنال في 77 لقاءً، وسجل لاعبوه 297 هدفًا، في حين فرض التعادل نفسه على 49 مباراة.

السيتي مع نوتنجهام



من جانبه، يخوض مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، مواجهة محفوفة بالمخاطر، السبت في افتتاح لقاءات الجولة، مع مضيفه نوتينجهام، الذي يصفه المتابعون بـ (الحصان الأسود) للمسابقة هذا الموسم.



ويتطلع كل من الفريقين إلى الظفر بنقاط اللقاء، من أجل إنعاش آمال التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، حيث يتواجد نوتينجهام في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع.



ويبدو الصراع ساخنًا من أجل الدخول في المربع الذهبي للمسابقة، حيث يتواجد تشيلسي في المركز الخامس بـ46 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس بـ44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام بورنموث وبرايتون، صاحبي المركزين السابع والثامن على الترتيب، فيما يحل فولهام وأستون فيلا، في المركزين التاسع والعاشر على التوالي بـ42 نقثطة.



وشهدت نتائج نوتينجهام بعض التراجع في الفترة الماضية، حيث حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، لكن صعوده لدور الثمانية بكأس إنجلترا الأسبوع الماضي على حساب إيبسويتش تاون، أعاد الكثير من الثقة للاعبين في أنفسهم.



من جانبه، يبحث مانشستر سيتي عن تحقيق انتصاره الرابع على التوالي على منافسه، لاسيما بعد فوز الفريق السماوي الثمين 1-0 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للمسابقة.

باقي مباريات الجولة



وتشهد هذه المرحلة أيضًا العديد من اللقاءات الهامة، حيث يلتقي السبت كريستال بالاس مع ضيفه إيبسويتش تاون، وولفرهامبتون مع إيفرتون، وبرايتون مع فولهام، وبرينتفورد مع أستون فيلا، الذي اقترب من دور الثمانية لدوري الأبطال بفوزه الثمين 3-1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.



ويواجه تشيلسي ضيفه ليستر سيتي، الأحد، بينما يستضيف توتنهام فريق بورنموث، وتختتم لقاءات المرحلة بمباراة ويستهام يونايتد مع ضيفه نيوكاسل.

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