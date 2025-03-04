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رياضة

بمشاركة صلاح، ليفريول يختتم تدريباته لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

 اختتم فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تدريباته قبل مواجهة  باريس سان جيرمان المقرر لها، غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي بالبطولة الأوروبية.

وشارك محمد صلاح في المران الختامي قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة سان جيرمان.

وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن مواجهة ليفربول في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، تمثل حافزا له وللاعبيه.

 

 

إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفريول 

 وأضاف إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية: "تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام أكثر فريق متماسك في أوروبا، ولكنها حافز لنا أيضا لإثبات أننا فريق على أعلى مستوى".


وتابع المدرب الإسباني حسبما نقلت صحيفة "لو باريزيان": "ليفربول من أفضل أندية أوروبا في السنوات الأخيرة، وحقق لقب دوري الأبطال قبل سنوات قليلة، ويضم العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح الذي يتوهج بأرقام استثنائية في المواسم الأخيرة".

واستدرك مدرب سان جيرمان "لكن ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط، بل هناك فوارق بسيطة بيننا وبينهم، فنحن نميل للاستحواذ والدفاع ككتلة واحدة بينما لا يحتاج الفريق الإنجليزي للكرة كثيرا لتشكيل خطورة، لأن لديهم ثلاثي هجومي أشبه بالطائرات المقاتلة، سريعة وخطيرة، لذا يجب أن نتسم باليقظة لإيقاف خطورتها".

واختتم تصريحاته: "ليفربول يبدو أقوى بدنيا، ولكن باريس لديه إيقاع هجومي وسريع، وأثق أنه بإمكاننا تقديم أفضل ما لدينا، إذا واصلنا بنفس المستوى في الفترة الأخيرة، فإنه بإمكاننا أن نواصل مشوارنا".

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