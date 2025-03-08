تعليق الدراسة في محافظتي طرطوس واللاذقية بسوريا يومين وسط استمرار المعارك

أعلن وزير التربية والتعليم السوري، نذير القادري، مساء اليوم السبت، تعليق الدراسة بمحافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل يومي الأحد والإثنين.

تعليق الدراسة في سوريا

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن القادري قوله إن القرار جاء نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في المحافظتين.

وتصاعدت التوترات في الساحل السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق، حيث اندلعت احتجاجات شعبية واسعة ترافقها تحركات عسكرية هي الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وجاءت هذه التطورات عقب عمليات أمنية مكثفة نفذتها القوات الحكومية في قريتي بيت عانا والدالية بريف جبلة، حيث استخدمت المروحيات العسكرية لأول مرة في قصف هذه المناطق؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين؛ ما أثار استياءً واسعًا في أوساط السكان.

الاشتباكات الأعنف في سوريا

وأسفرت اشتباكات هي الأعنف منذ سقوط الأسد عن سقوط مئات القتلى والجرحى خلال محاولة أجهزة الدفاع والأمن السورية إخماد الأحداث في الساحل.

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